Ultimissime notizie calcio Napoli - Una vittoria di misura per la Real Sociedad, che contro il Cadiz si è imposta di misura grazie ad un gol di Isak, bravo a trasformare in oro intorno all'ora di gioco un assist al bacio di Januzaj. I baschi, che in Europa League sono nello stesso girone del Napoli, salgono così a quota 23 punti.