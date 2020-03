Real Madrid, Jovic denunciato: viola la quarantena per scappare dalla fidanzata

Ultime mercato Napoli. Luka Jovic sarebbe stato denunciato dalle forze dell'ordine della Serbia per non aver rispettato l'obbligo di autoisolamento, misura precauzionale imposta dal suo paese per i rientranti dall'estero: è questa la notizia che in un certo modo era stata anticipata nella serata di ieri dal ministro dell'interno serbo che aveva confermato la denuncia penale nei confronti di alcuni sportivi, e che è stata questa mattina riportata dai media nazionali.

Jovic, centravanti del Real Madrid che piace anche al Napoli, sarebbe infatti ritornato in patria in seguito allo stop del campionato spagnolo, ma sarebbe dovuto restare a casa per 14 giorni, in completo isolamento domiciliare. Tuttavia, il giocatore sarebbe uscito dalla propria abitazione per recarsi dalla propria fidanzata e festeggiare così il compleanno della sua lei, eludendo gli obblighi a cui avrebbe invece dovuto sottoporsi.

Jovic era risultato negativo al tampone del Covid-19 fatto a Madrid.