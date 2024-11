Real Madrid, Ancelotti a rischio esonero: pre-allertato il sostituto

Situazione difficile questa per Re Carlo Ancelotti che rischia l'esonero dal Real Madrid. Un momento complicato per il club spagnolo reduce dalla vittoria in Champions League della passata edizione e che in questa nuova fa molta fatica. Adesso per l'ex Napoli si parla addirittura di un addio anticipato a stagione in corso.

Real Madrid, esonero Ancelotti: scelto il sostituto

Un'altra serata da dimenticare per il Real Madrid, uscito da Afield sconfitto per 2-0 contro il Liverpool in Champions League. Un ko che ora rischia di diventare fatale per la squadra dei Blancos che si ritrovano al 24esimo posto a soli 6 punti e ora rischia il posta Carlo Ancelotti con un esonero che può arrivare da un momento all'alro. Filtra grande insoddisfazione da parte di tuto l'ambiente e adesso i vertici del club madrileno stanno riflettendo sul futuro del proprio allenatore.

Il quotidiano Marca svela che il presidente Florentino Perez e Carlo Ancelotti avranno un incontro faccia a faccia per discuterere dei risultati recenti del Real Madrid ed è messa alla prova la fiducia tra presidente e allenatore. Intanto, sempre dalla Spagna, Relevo fa sapere che l’ipotesi esonero per Ancelotti è tra le opzioni e l'allenatore Santiago Scolari che è già stato pre-allertato per una possibile sostituzione in corso.