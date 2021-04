Razzismo in Liga: il Valencia esce dal campo dopo l'insulto choc di Cala a Diakhaby [VIDEO]

Notizie calcio. Il razzismo continua, purtroppo, ad essere protagonista anche nel calcio. L'ennesimo brutto episodio è accaduto nel corso di Cadice-Valencia. Diakhaby ha ricevuto un insulto razzista da Juan Cala ("neg** di me**a", secondo AS) e il Valencia ha abbandonato il campo. Il match è successivamente ripreso ma Diakhaby non è tornato in campo, sostituito al 30esimo da Guillamon. L’assurdità è che il difensore francese è stato persino ammonito dall’arbitro.

Clicca sul video per vedere le immagini