Ultime calcio - Claudio Ranieri torna in Premier. Come riportato nel pomeriggio da Gazzetta.it, il tecnico domani sarà domani in Inghilterra per firmare un contratto biennale con il Watford e prenderà il posto di Munoz, esonerato in giornata. Ranieri ritroverà la Premier, l’ultima esperienza con il Fulham nella stagione 2018-2019, in precedenza l’indimenticabile trionfo con il Leicester.