Raiola dimesso dall'ospedale San Raffaele: il manager adesso si trova nella sua casa di Montecarlo

Notizie calcio - Mino Raiola è tornato nella propria casa a Montecarlo. L'entourage dell'agente italo-olandese, che ha fra i suoi assistiti i vari Ibrahimovic, Donnarumma, Pogba e Haaland, ha confermato che è stato dimesso dal San Raffaele di Milano dove la scorsa settimana (precisamente il 12 gennaio) era stato sottoposto a controlli di routine. Ieri era stata smentita la notizia, riportata dalla "Bild", che Raiola si trovasse in terapia intensiva per una malattia polmonare non collegata al Coronavirus.