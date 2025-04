Raid con il motorino al Maradona, parla l'autore del video: "Eravamo piccoli", la ricostruzione

Clamoroso quanto accaduto a Napoli: due tifosi sono entrati con il loro scooter allo stadio Diego Armando Maradona filmandosi anche mentre facevano il giro del campo sulla parte della pista atletica.

Stadio Maradona, invasione con il motorino

Un video che ha fatto il giro del web, alimentando ovviamente le polemiche di sicurezza e non solo. Il Comune di Napoli ha immediatamene ribadito come l'accaduto non sia così recente, ma da far risalire alla stagione estiva quando al Maradona si organizzano i concerti.

Ciò che però si chiedono tutti è: come è potuto succedere? Chi ha consentito l'ingresso allo stadio in scooter a questi ragazzi? La risposta, come riportato da Il Mattino, arriva proprio dall'autore del raid nell'impianto di Fuorigrotta: «Cosa vecchia, eravamo piccoli», scrive l'autore del video rispondendo a un commento sui social. «Come hai fatto?», gli chiede un utente. «Vieni a Fuorigrotta. Vieni pure tu dietro di me», la risposta, vantatosi del gesto e facendo immaginare di rifarlo.