RAI, Venerato: "Allegri soluzione non sostenibile economicamente per il Napoli: ecco perché"

Ultime notizie calcio Napoli - Ciro Venerato, giornalista della RAI, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato delle possibilità di vedere Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli:

"Allegri? Non credo nemmeno che prenda in considerazione l'ipotesi di restare in Italia, per di più non credo che sia economicamente sostenibile per il Napoli. Cerca un ingaggio da 5-6 milioni di euro ed una squadra che possa permettergli sin da subito di lottare per il titolo. Per renderlo possibile servirebbe un mercato importante ed il Napoli non può garantirlo".