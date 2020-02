RAI, Venerato a CN24: "Stasera Elmas e Mertens titolari, out Allan!"

Ultimissime notizie calcio Napoli - Ciro Venerato, giornalista di RAI Sport, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Questa la probabile formazione del Napoli questa sera contro il Brescia: Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian, Demme, Elmas; Politano, Mertens, Insigne. Out Allan, dunque, magari il tecnico non lo vede al top e potrebbe giocare contro il Barcellona dal momento che in Champions League il brasiliano ha sempre offerto prestazioni di altissimo livello. Il caos esploso settimana scorsa può essere un punto di partenza tra il brasiliano ed il tecnico”.