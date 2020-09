Ultime calcio Napoli – Ciro Venerato ha parlato durante la Domenica Sportiva Estate in onda su Rai 2:

Milik

“Tra 7-10 giorni ci sarà l'accordo totale per la cessione di Milik e Under. Napoli fermo a 15 mln più Under mentre la Roma rilancia a 10 mln più bonus. Si attende il rientro dalle nazionali per trovare l'accordo definitivo con le rispettive, eventuali, nuove squadre”.