Rai - Milik alla Roma, Dzeko alla Juve è fatta! Il polacco prolunga col Napoli prima della cessione: novità sui giovani

Ultime calcio Napoli - Ciro Venerato, giornalista Rai, ha parlato al TG Sport:

Milik

"Milik alla Roma. Dzeko alla Juve. Operazioni definite. Ora è corsa contro il tempo per tesserarli in tempo. Visite mediche già preventivate sia per il polacco che per il bosniaco. Ma bisogna sistemare alcuni piccoli tasselli. I giovani romanisti ad esempio: Chierico junior (figlio di Odoacre) non sembra disponibile alla cessione. Di conseguenza il club azzurro può tesserare Mariani e Modugno. Il resto è gia noto. Prestito con obbligo di riscatto (Milik domani mattina prolunga di un anno col Napoli) per un totale di 18 miloni più 7 di bonus e 1 su futura rivendita. A Milik 5 anni e quasi 5 miloni netti a stagione più bonus importanti. Fonseca pronto a convocarlo già per Verona burocrazia permettendo".