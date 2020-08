Amedeo Goria della Rai è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Osimhen è una bella promessa, ma il campionato non è quello francese. Bisogna capire che giocatore sarà, se va via Milik bisognerà acquistare un altro calciatore in quel ruolo per avere garanzie maggiori”.