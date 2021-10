Ultime notizie calcio Napoli - Domani il Napoli è atteso da una partita fondamentale per capire realmente le sue ambizioni in questa Serie A e di questo c'è piena consapevolezza in tutto l'ambiente. Non a caso, infatti, gli ultras 1972 della Curva B si sono radunati a partire dalle 16.30 all'esterno dello stadio Diego Armando Maradona per caricare gli uomini di Spalletti in vista della sfida contro la Roma.