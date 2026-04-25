Quote scudetto senza Inter, non c'entra il caso Rocchi: cosa c’è davvero dietro

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Alcuni bookmakers, tra i tanti, sisal, hanno aggiornato le quote per chi si prenderà il nuovo titolo di campioni d'Italia. C'è una nuova scommessa, infatti, le varie agenzie hanno introdotto nei palinsesti una nuova scommessa:

Ultime notizie calcio. Prima della 34^ giornata di Serie A, alcuni bookmakers come Sisal hanno aggiornato le quote per chi si prenderà il nuovo titolo di campioni d’Italia. Dopo il potenziale +12 per l’Inter e la sconfitta del Napoli con la Lazio, le varie agenzie hanno introdotto nei palinsesti una nuova scommessa: “Vincente campionato senza Inter”.

Vincente Serie A senza Inter: cos'è davvero

Molti tifosi del Napoli e non solo hanno pensato a un possibile collegamento dopo le ultime indescrizioni sulla possibile clamorosa indagine VAR del designatore Rocchi, ma andando in fondo la realtà è un’altra. Non è la prima volta, infatti, che accade: è nota abitudine di molti bookmakers e anche nell’anno del terzo scudetto del Napoli è accaduta una situazione simile. Le varie agenzia, nell’occasione, anche inserirono tra i vari palinsesti questa opzione. Vincerà la scommessa chi scommetterà sulla futura seconda in classifica in Serie A. 

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