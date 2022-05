Questione Napoli-Bari, CorSera: ADL non molla, pronto un asso nella manica

Napoli Calcio - Prima partita persa, ma la famiglia De Laurentiis non intende arrendersi sulla questione comproprietà che spingerebbe alla cessione del Napoli o del Bari in caso di promozione in Serie A del club pugliese. Ecco quanto riporta il Corriere della Sera oggi in edicola:

Pressoché scontata, al contempo, è una nuova impugnazione da parte del Bari, stavolta alla Corte d’appello federale. Il terzo grado della giustizia sportiva, invece, sarebbe il collegio di garanzia del Coni. E anche in caso di mancato accoglimento delle istanze biancorosse in queste sedi, ci sarebbe la possibilità di ricorrere alla giustizia ordinaria. Tempi lunghi, quindi. Con i De Laurentiis che non vogliono mollare