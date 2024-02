"Quelli che il calcio" ed il Festival di Napoli: dove nasce l'amore della famiglia Mango per squadra e città

Il fenomeno mediatico che ha caratterizzato la partecipazione di Geolier al Festival di Sanremo verrà certamente ricordato per molto tempo. D'altronde ogni edizione di Sanremo viene sempre contraddistinta da un evento, una polemica o quanto altro. Tornando ai vari team social pro Geolier o pro Angelina Mango, una guerra tra poveri, c'è chi, forse per la giovane età o per poca conoscenza, si chiede cosa abbia a che fare la famiglia Mango con la nostra città, la nostra cultura visto che sono originari di Lagonegro.

Angelina, un po' come Maradona Jr se vogliamo, deve ogni giorno combattere il pregiudizio di essere figlia d'arte. Quando porti un cognome così pesante devi dimostrare sempre qualcosa in più per togliersi l'etichetta fastidiosa di fare carriera solo perché ti chiami Mango piuttosto che Maradona. Se hai talento, in questo caso canoro, ecco che l'accostamento squallido viene subito fuori. D'altronde chi sostiene che Angelina abbia trionfato in quanto 'figlia di Pino' dimentica, per esempio, che arrivò seconda ad "Amici". In quella occasione allora la raccomandazione non c'era?

Tornando però al discorso che lega la famiglia Mango a Napoli, e non per paraculeria come qualche illustre volto del nostro mondo sostiene, ricordiamo che Pino Mango, pur essendo lucano, è sempre stato amante della città nonché della squadra di calcio azzurra. Era solito andare ospite a "Quelli che il calcio" nella metà degli anni 90 quando c'erano Fazio, Bartoletti, Sassi e tanti altri, per mettersi davanti al monitor e tifare Napoli. Inoltre, ci sono anche delle partecipazioni di Pino al prestigioso Festival di Napoli che andava tra l'altro in onda su Rete 4 moltissimi anni fa. Che abbia vinto Angelina e non Geolier non diventi dunque un caso di Stato. Ha vinto Napoli, il resto che ve lo diciamo a fare...

