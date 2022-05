Quanto vale il terzo posto del Napoli? In palio c'è un altro tesoretto oltre soldi Champions: le cifre

Quanto vale il terzo posto in serie A? Il Napoli ieri ha ufficialmente tagliato il traguardo della qualificazione in Champions League. La non vittoria della Roma contro il Bologna ha permesso sia agli azzurri che alla Juventus di centrare questo obiettivo diventato fondamentale per le loro casse societarie. La Champions League infatti permette di poter aumentare il flusso di ricavi anche sotto l'aspetto commerciale e dell'immagine. Molti penseranno che adesso il campionato del Napoli sia finito e senza obiettivi, ma si sbagliano. Ecco perchè arrivare al terzo posto davanti alla Juventus diventa un traguardo importante non solo per la rivalità ma anche in termini economici.

Ricavi piazzamento classifica Serie A: le cifre

Dal primo al ventesimo posto, la serie A prevede la distribuzione di altro denaro in base al piazzamento in classifica. Il Napoli, qualora finisse al terzo posto, avrebbe diritto ad altri 16,8 milioni. Di seguito vi riportiamo la graduatoria completa con i relativi introiti:

23.4 milioni 19.4 16.8 14.2 12.5 10.9 9.3 8.3 7.4 6.3 5.5 5 4.6 4.1 3.6 3.2 2.8 2.2 1.6 0.9

