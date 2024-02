Quanto costa andare allo stadio? Napoli fuori dalla Top 30 in Europa: ecco la media prezzi e ricavi per gara degli azzurri

Notizie Napoli calcio. Quanto costa ad un tifoso andare allo stadio? E quanto guadagna in media una società? La risposta è stata fornita dal “The UEFA European Club Finance and Investment Landscape”, un’analisi della Federcalcio europea che si concentra sul panorama economico-finanziario del mondo del pallone nel vecchio continente. Tra le tanti voci c'è anche quella relativa ai costi dei biglietti e relativi incassi da parte delle società: in questa speciale classifica sono state considerate solo le partite casalinghe nelle leghe nazionali, nelle coppe nazionali e nelle competizioni UEFA per club (tutti i turni).

Questa la graduatoria, dal club più costoso da seguire a quello più economico (tra parentesi l’incasso medio del club per ogni incontro):

PSG – 140 euro a partita (6,6 milioni di euro) Tottenham – 92 euro a partita (5,6 milioni di euro) Barcellona – 91 euro a partita (7,6 milioni di euro) Arsenal – 83 euro a partita (4,9 milioni di euro) Real Madrid – 83 euro a partita (4,8 milioni di euro) Bayern Monaco – 70 euro a partita (5,2 milioni di euro) Liverpool – 69 euro a partita (3,7 milioni di euro) Chelsea – 66 euro a partita (2,5 milioni di euro) Juventus – 60 euro a partita (2,2 milioni di euro) Manchester United – 51 euro a partita (3,8 milioni di euro) Atletico Madrid – 49 euro a partita (2,7 milioni di euro) Manchester City – 49 euro a partita (2,5 milioni di euro) Eintracht Francoforte – 49 euro a partita (1,9 milioni di euro) Milan – 43 euro a partita (3 milioni di euro) Marsiglia – 43 euro a partita (2,5 milioni di euro) Leeds United – 42 euro a partita (1,5 milioni di euro) Athletic Club – 42 euro a partita (1,4 milioni di euro) Zenit San Pietroburgo – 41 euro a partita (1,1 milioni di euro) West Ham – 40 euro a partita (2,3 milioni di euro) Ajax – 39 euro a partita (2,1 milioni di euro) Southampton – 39 euro a partita (900mila euro) Lione – 39 euro a partita (2 milioni di euro) Inter – 38 euro a partita (2,7 milioni di euro) Brighton – 38 euro a partita (1,3 milioni di euro) Newcastle – 37 euro a partita (1,9 milioni di euro) Rangers – 37 euro a partita (1,8 milioni di euro) Stoccarda – 37 euro a partita (1,4 milioni di euro) Galatasaray – 36 euro a partita (1,3 milioni di euro) Aston Villa – 36 euro a partita (1,5 milioni di euro) Lens – 35 euro a partita (1,3 milioni di euro)

Sono dunque tre le italiane presenti tra i 30 club più costosi da seguire. Tra le altre società di Serie A fuori da questi primi posti troviamo il Napoli (33 euro a partita, per 1,5 milioni di ricavi a gara), la Roma (32 euro a partita, per 2 milioni di ricavi a gara) e infine la Lazio (20 euro a partite, per una media di 900mila euro di ricavi a match).