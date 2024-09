Quanto affetto all'arrivo a Napoli, famiglia Gilmour incredula: la reazione | VIDEO CN24

Ultime news SSC Napoli - Nei giorni scorsi, prima della sosta per le nazionali, a Napoli è arrivato Billy Gilmour. Il nuovo acquisto preso dal Brighton è atterrato in città nel giorno di Napoli-Parma: giusto il tempo di godersi la straordinaria vittoria in rimonta nel recupero del match, per poi rispondere alla convocazione della Scozia.

Ma Billy Gilmour non è arrivato da solo in città, perché c'erano anche i genitori e il fratello, che peraltro gli assomiglia tantissimo e ha 'confuso' i tanti tifosi presenti al Grand Hotel Parker's che pensavano si trattasse del nuovo centrocampista del Napoli. Nel pomeriggio di Napoli-Parma, proprio la famiglia di Gilmour è stata sommersa di tantissimo affetto all'esterno dell'hotel: la loro reazione è davvero incredula, tutta da vedere.

Ecco il video di CalcioNapoli24: