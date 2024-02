Quando inizia la prossima stagione di Serie A 2024/25? Data scelta a causa del Mondiale per Club

Ultime Notizie - Serie A 2024 2025, quando inizia? Svelata la data dell'inizio della prossima stagione di Serie A 2024/25. Perché è stata anticipato l'inizio della prossima stagione a metà agosto a causa di quello che sarà poi il Mondiale per Club 2025.

Serie A 2024 2025

Serie A 2024/25: date, quando inizia

Serie A - Si pensa già a quella che sarà la prossima stagione, che sarà presto programmata nei minimi dettagli. Perché la Serie A 2024/25 ha le date già decise secondo quanto anticipato dal Corriere dello Sport. Via alla prossima stagione che sarà sicuramente particolare, con un calendario mai così intasato. Via alla nuova Champions League (con il format a 36 squadre a girone unico) e nell’estate del 2025 si ci sarà anche il primo Mondiale per Club a 32 squadre, che si giocherà negli Stati Uniti.

Intanto, per la Serie A 2025 ci sono le date scelte e svelate da Il Corriere dello Sport per l'inizio del campionato prossimo. Secondo il quotidiano, le squadre dovrebbero scendere in campo per il primo turno nel weekend del 17-18 agosto 2024 la data di inizio della Serie A 24/25, per dare il via ufficiale alla stagione calcistica in Italia.

Non ci sarà molto tempo per riposare per alcuni giocatori, considerando che in estate ci saranno anche gli Europei in Germania da giocare. Si va verso la conferma del format Supercoppa italiana stile Final Four e si disputerebbe in Arabia Saudita, ma nel mese di dicembre.