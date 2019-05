Quagliarella in lacrime saluta i tifosi della Samp, spunta anche la foto ricordo con la famiglia: sarà addio? [VIDEO]

La stagione della Sampdoria termina con una vittoria contro la Juventus e finisce anche l'anno fantastico di Fabio Quagliarella. L'attaccante di Castellammare di Stabia (Napoli) è riuscito a mettere a segno ben 26 gol in una stagione memorabile, dimostrando di vivere una seconda giovinezza, e guadagnandosi il titolo di capocannoniere del campionato di Serie A. A fine partita, la tifoseria della Sampdoria ha voluto omaggiare Fabio Quagliarella con uno striscione che ha lasciato l'attaccante della Samp visibilmente commosso: Quagliarella è scoppiato a piangere per la gioia e ha festeggiato con i suoi genitori un momento indimenticabile.

SAMP-JUVE, QUAGLIARELLA IN LACRIME A MARASSI

Fabio Quagliarella non ha resistito e per l'emozione di ricevere un così grande saluto dai propri tifosi è scoppiato a piangere al termine di Sampdoria-Juventus. A dire la verità, però, gli applausi del suo pubblico se li è meritati tutti. Ecco in breve alcuni numeri che restituiscono la magnifica stagione di Fabio Quagliarella in Serie A:

37 partite giocate

190 giocate nell'area avversaria

141 tiri totali

58 contrasti vinti

37 occasioni create

26 gol

8 assist

Ora tutti si chiedono se l'abbraccio tra Fabio Quagliarella è il Marassi abbia il sapore di addio: da tempo, infatti, le indiscrezioni in tema calciomercato riferiscono di un concreto interesse del Napoli per l'attaccante stabiese, che non ha mai nascosto la volontà di fare ritorno in maglia azzurra. Qualche giorno fa, sia De Laurentiis che Ancelotti avevano confermato la veridicità dell'ipotesi che vedrebbe, dopo tanti anni, il ritorno di Quagliarella al Napoli.

