QS - Di Lorenzo, pace fatta col Napoli! Conte lo ha convinto a restare

Pace fatta tra il Napoli e Giovanni Di Lorenzo! La notizia - che ha del clamoroso visto quanto accaduto nelle ultime settimane - è stata annunciata dal Quotidiano Sportivo, secondo cui il capitano del Napoli avrebbe cambiato idea e si sarebbe deciso a tornare sui suoi passi dopo aver manifestato l'intenzione di lasciare il Napoli.

Secondo quanto riferisce QS, in questo momento Di Lorenzo si starebbe godendo qualche giorno di vacanza ad Ibiza ma ormai si sarebbe deciso ad accettare le lusinghe di Antonio Conte. Proprio il nuovo allenatore sarebbe stato decisivo per convincere il calciatore del Napoli a prolungare il suo matrimonio con il club azzurro.

Ultime notizie. A contribuire al cambio di piani anche il fatto che il Napoli si è dimostrato molto vicino a Di Lorenzo anche in un momento così complicato come questo, visto che il calciatore è stato preso di mira dopo l'eliminazione dell'Italia dagli Europei. Scrive il Quotidiano Sportivo:

L'impressione è che strada facendo la stessa Juventus, al di là del diniego arrivato intanto dal capoluogo campano, ci abbia pensato su più volte prima di fiondarsi su un giocatore già non più giovane e ora forse neanche più affidabile. Proprio nel momento di maggiore impopolarità nazionale di Di Lorenzo, il Napoli si è mostrato vicino al proprio capitano come forse colpevolmente non fatto durante la disastrosa stagione vissuta con lo scudetto cucito sul petto