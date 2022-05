PSG, esonerato Leonardo! Il motivo e il sostituto

Ultime notizie calciomercato - Dopo la vittoria per 5-0 contro il Metz, diversi media francesi hanno comunicato la decisione del PSG di esonerare Leonardo, direttore sportivo del Paris Saint-Germain.

PSG: il DS Leonardo esonerato

Il direttore sportivo del Paris Saint Germain, Leonardo, è stato esonerato dal suo incarico (in atto dal 2019) ieri sera, dopo l'ultima partita della stagione per il club della capitale francese. Il club di Al-Khelaifi ha deciso di muoversi in maniera concreta per continuare una sorta di rivoluzione, soprattutto tra le fila della dirigenza, poche ore dopo l'annuncio del rinnovo di Mbappè.

Questo era il secondo periodo come direttore sportivo per Leonardo, che ha ricoperto l'incarico anche tra il 2011 e il 2013. A lui potrebbe unirsi anche Pochettino, in bilico nonostante la vittoria del campionato. Secondo diversi media, il portoghese Luis Campos potrebbe assumere la carica di direttore sportivo del club parigino.