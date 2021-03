Psg, Di Maria vittima di furto con sequestro mentre era in campo: i dettagli

Ultime calcio - Angel Di Maria, calciatore argentino del PSG, è stato vittima di furto mentre era in campo per la partita contro il Nantes e in casa era presente anche la famiglia, sequestrata per un breve periodo. Il giocatore lo ha scoperto direttamente in campo, sostituito in maniera un po' improvvisa da Pochettino, che l'ha accompagnato negli spogliatoi per comunicargli la notizia. Leonardo, dirigente del PSG, è stato il primo ad essere avvertito della notizia. Insieme a Di Maria, un altro calciatore del club francese sarebbe stato vittima di furto nella stessa serata. Il caso del centrocampista argentino è immediatamente sembrato più grave, vista la presenza dei familiari nell'abitazione. Lo riporta Fanpage.