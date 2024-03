Provino decisivo per Rrahmani: la decisione di Calzona fra Napoli-Torino e il Barcellona

Ultime notizie Serie A - Amir Rrahmani, dopo l'infortunio subito nella ripresa contro la Juventus, è già sulla via del recupero. Come racconta l'edizione oggi in edicola de Il Mattino, stamattina sosterrà il provino decisivo:

"L'infermeria ha restituito in tempo record il difensore Rrhamani al gruppo che stamani sosterrà un provino decisivo nel consueto risveglio muscolare che la squadra sosterrà a Castel Volturno. Ancora out, invece, Ngonge e Cajuste (entrambi hanno cerchiato in rosso la sfida di Champions in Spagna). L'impressione è che Rrahmani possa essere comunque gestito (e risparmiato) in vista della sfida con il Barça".