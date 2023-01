Problemi Dazn: salta Napoli-Juventus per gli ennesimi disservizi

Napoli Juventus - Ancora disservizi di Dazn per Napoli Juventus, problemi da parte di Dazn che subito dopo il gol di Kvaratskhelia salta per tantissimi tifosi. La partita non è visibile più e ora è furia dei tifosi che continuano a criticare l'azienda inglese che ha i diritti di Serie A.

Problemi Dazn Napoli Juventus

La situazione non promette bene, perché per oltre 10 minuti tanti tifosi non hanno potuto continuare a vedere Napoli Juventus per problemi di Dazn. Già capitato per Inter-Napoli e ci sono state tante polemiche con la Lega Serie A che ha minacciato la rescissione del contratto con Dazn. Da capire come andrà a finire ore.