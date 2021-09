Problemi Dazn, down il sistema tra accesso e Diretta Gol: lamentele dei tifosi, come contattare il numero verde

Problemi Dazn alla prima di Serie A. Subito Dazn down e proteste dei tifosi sui social per quanto accaduto con le prime quattro partite di campionato. Ritardi, blocchi e problemi con Dazn: accedi e tanto altro. In particolare i tifosi hanno protestato anche per la mancanza di Diretta Gol Dazn che non esiste. Un servizio che manca per le gare in contemporanea che ha fatto infuriare i tifosi.

La piattaforma streaming ha vinto i diritti di Serie A e trasmetterà le partite in esclusiva per tre anni. Ma ha iniziato malissimo con i problemi Dazn tanto che sono arrivate diverse lamentele. Dazn non funziona da subito e ora è caos tra tifosi e club di Serie A che si aspettavano un servizio completamente diverso offerto.

Dazn accedi, problema che ha coinvolto tanti tifosi. Infatti è con l'accesso alla piattaforma che tanti tifosi hanno avuto problemi. Sono arrivate tantissime segnalazioni sui social e sul sito ufficiale di Dazn in merito all'accesso che ha creato per diversi minuti o anche quasi tutta la serata problemi.

Numero verde Dazn

Dazn numero verde, come contattare l'assistenza di Dazn per i problemi d'accesso e altro? Ad oggi, a differenza di Sky, Dazn non ha un numero verde per i clilenti. Perché, per entrare in contatto con il Servizio Clienti DAZN, bisognerà andare online sul sito ufficiale e tramite la sezione guida di Dazn si avrà la possibilità di possibilità interfacciarti con l’assistenza e con varie opzioni consigliate potrai provare a risolvere il tuo problema. Le alternative sono la live-chat (quasi mai disponibile) e la mail dove puoi ricevere risposta entro 3-4 giorni.

Dazn dispositivi in contemporanea

Dispositivi in contemporanea Dazn, quanti possono essere utilizzati? Come lo scorso anno, Dazn offre due dispositivi in contemporanea per accedere al sito e vedere cosa offre la piattaforma. Non sarà possibile accedere facendo login se già due persone risultano collegate e attive su un canale.

Come abbonarsi a dazn

Come abbonarsi a Dazn? E quanto costa l'abbonamento Dazn? Costo fissato già da mesi con la piattaforma inglese che ha offerto Dazn prova gratuita fino allo scorso anno per 1 mese. Quest'anno, invece, c'èra la possibilità fino a fine luglio per i nuovi clienti che potranno attivare due mesi gratis, mentre a partire dal terzo mese avrebbero potuto approfittare dell'offerta di 19,99 euro. Per abbonarsi oggi a Dazn, invece, sarà possibile farlo soltanto al costo di 29,99 euro per i successivi 12 mesi e sarà sempre disponibile 'dividerlo' con un altro amico o parente.