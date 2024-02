Problema addominale per Osimhen in Nigeria-Sudafrica! Forte dolore al primo scatto dopo 30 secondi | FOTO

Dura soltanto 30 secondi la condizione fisica di Victor Osimhen in Nigeria-Sudafrica. L'attaccante del Napoli che è impegnato nella Coppa d'Africa si è fermato dolorante a terra dopo poco più di 30 secondi di gioco.

Infortunio Osimhen: si ferma subito in Nigeria-Sudafrica

Napoli - Problema addominale per Osimhen che era stato annunciato già qualche giorno fa. La sua presenza per Nigeria-Sudafrica era a forte rischio, poi il recupero in extremis che ha permesso al giocatore del Napoli di scendere in campo con i suoi compagni di Nazionale.

Ma a match appena iniziato è tornato il forte dolore addominale per Osimhen al suo primo scatto, si è accasciato a terra da solo senza nessun contatto. Forte spavento per il giocatore che non è al meglio, ma si è poi rialzato e per il momento prosegue la gara.