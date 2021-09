Probabili formazioni Napoli-Juve, Il Mattino - Spalletti col 4-2-3-1 ed Elmas-Anguissa! Allegri si chiude col 3-5-2 [FOTO]

Formazioni Napoli Juve - Al netto delle tante, tantissime assenze da una parte e dall'altra, è il momento delle scelte. Luciano Spalletti ha deciso a centrocampo di lanciare subito dal primo minuto Anguissa che prenderà il posto dell'indisponibile Lobotka, assenza che si è aggiunta a quella di Demme. Il tecnico pronto a proporre il 4-2-3-1, sistema di gioco delle prime due amichevoli a Dimaro, ecco cosa scrive Il Mattino sulla probabile formazione del Napoli:

Al fianco di Anguissa ci sarà Fabian Ruiz. Da sottopunta agirà Elmas che si abbasserà all'occorrenza da mezzala, esterni di attacco Politano e Insigne con Osimhen punta avanzata, il nigeriano, al quale martedì scorso la Corte d'Appello ha tolto una giornata di squalifica accogliendo il ricorso del Napoli. In difesa linea a quattro con Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. In porta giocherà Ospina che, di rientro dalla Colombia, è arrivato nella notte nel ritiro degli azzurri all'hotel Palazzo Caracciolo (aveva giocato nella nottata italiana di giovedì con la nazionale colombiana contro il Cile). Mertens e Ghoulam si sono allenati in gruppo ma Spalletti ha annunciato che non saranno convocati.