Primavera, Napoli-Ternana 2-1: Pesce regala i 3 punti agli azzurrini

Il Napoli Primavera ha battuto la Ternana per 2-1 nella 17esima giornata del campionato Primavera 2 allo Stadio Piccolo di Cercola.

Azzurrini che passano dopo 20 minuti. Velardi controlla in area e tira di potenza: 1-0. La Ternana pareggia nel finale di tempo con una deviazione di Marcelli in mischia: 1-1.

All'ora di gioco la gara cambia volto per l'espulsione di De Luca, Napoli in dieci. Ma nonostante l'inferiorità numerica e la pressione ternana, gli azzurrini hanno un colpo di orgoglio nei minuti di recupero: Spavone lancia Pesce che con un destro liftato infila il gol del sorpasso: 2-1. Vittoria all'ultimo respiro per i baby di Tedesco che conquistano il successo all'ultimo respiro.

Napoli: Turi, D’Avino, D’Angelo (68' Pesce), Peluso (72' Legnante), De Luca, Di Lauro, Mazzone, Gioielli, Vigliotti (68' Esposito), Vilardi (68' Spavone), Russo. All. Tedesco.