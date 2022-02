Ultime notizie calcio Napoli - Di seguito la lista dei convocati di Frustalupi, allenatore della Primavera del Napoli, per la gara di domani contro il Verona in programma per domani alle 10.40.

Primavera Napoli, i convocati per Verona

I convocati di Frustalupi: Acampa, Ambrosino, Barba, Boffelli, Cioffi, Costanzo, D’Agostino, Di Dona, Giannini, Gioielli, Idasiak, Manè, Marchisano, Marranzino, Mercurio, Pontillo, Saco, Spavone, Toccafondi, Vergara.