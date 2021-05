Primavera - Napoli-Benevento3-2, decide una doppietta di Cioffi

Il Napoli Primavera ha battuto il Benevento per 3-2 nella 20esima giornata del campionato Primavera 2 al Centro Sportivo di Avellola.

Gli azzurrini giocano con sfrontatezza e vanno vicini al gol con Ambrosino dopo una ventina di minuti. Il gol giunge in chiusura di tempo: D'Agostino va via sulla sinistra e crossa teso, Cioffi è puntuale all'impatto e infila l'1-0! Ancora in rete il bomber azzurro.

L'inizio di ripresa è tutto sannita. In 10 minuti il Benevento ribalta il risultato: prima Garofalo e poi Perlingieri siglano il sorpasso, 2-1. Ma le emozioni sono appena iniziate, perchè il Napoli rimette la marcia e si rimette davanti in 2 minuti a cavallo dell'ora di gioco.

Ambrosino, dopo una azione convulsa e una traversa di Cioffi, sigla il pareggio. E un minuto dopo ancora Cioffi firma la sua doppietta: 3-2! E' il sorpasso definitivo per il Napoli che conquista il derby.

Napoli: Idasiak, Potenza, Romano, Virgilio (65' Cataldi), Spedalieri, Costanzo, Cioffi (85' Umile), Sami, Ambrosino (70' Vergara), Labriola (70' Furina), D'Agostino (85' Iaccarino). All.Cascione