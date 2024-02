Primavera, Bari-Napoli 1-4: gli azzurrini calano il poker in Puglia

Il Napoli Primavera ha battuto il Bari per 4-1 nella 18esima giornata del campionato Primavera 2 al centro sportivo "Palmiotta" di Modugno.

Napoli che passa dopo pochi minuti: Vigliotti incrocia un diagonale preciso su lancio di Vilardi: 1-0.

Vigliotti è in grande evidenza e segna la sua doppietta poco dopo la mezzora, stavolta di testa: 2-0. Gli azzurrini dilagano in chiusura di tempo: tiro cross di Russo che sorprende il portiere per il 3-0.

Il Bari accorcia all'ora di gioco con Patierno che in solitudine segna il 3-1. Il Napoli la chiude definitivamente al minuto 85 con Lorusso che fissa il 4-1 finale che suggella la meritata vittoria azzurra.

Napoli: Turi, Esposito, D’Angelo (76' Gambardella), Peluso (46' Legnante), D’Avino, Di Lauro, Mazzone, Gioielli, Vigliotti (61' Spavone), Vilardi (61' Pesce), Russo (69' Lorusso). All. Tedesco