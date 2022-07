Prezzi abbonamenti Napoli 2022 2023: le cifre per settore | UFFICIALE

Napoli Calcio - Svelati finalmente i prezzi della campagna abbonamento del Napoli per la stagione 2022/23. Ad annunciarlo è stato direttamente il presidente Aurelio De Laurentiis nel corso di un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli. E' poi seguito un comunicato della società con tutti i dettagli del caso.

Prezzi abbonamenti SSC Napoli 2022/23

Le parole del presidente ADL:

“Parte il 25 luglio con parecchie novità Tariffe scontate per famiglia e donne al 50% per figli sotto i 14 anni e 30% per il secondo componente della coppia. Le donne in generale avranno sconti del 10%. Le Curve inferiori costeranno 195€, quelle superiori intero 305€. I distinti inferiori costeranno 390€, quelli per le donne 351€. I distinti superiori 570€ per l'intero. La tribuna Nisida 770€ per l'abbonamento intero. Per la tribuna Posillipo l'intero costerà 1030€".