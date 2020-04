Portogallo, altra polemica su Cristiano Ronaldo: lo juventino partecipa ad una festa con altre 20 persone

Ultime notizie calcio - Non si placano a livello mondiale le polemiche su Cristiano Ronaldo. Il fenomeno della Juventus, infatti, dopo esser andato in Portogallo, violando la quarantena, e dopo aver condiviso dei video in cui lo si vede mentre si allena nello stadio della squadra di Madeira, la sua città natale, con tutti i suoi concittadini costretti a restare in casa, stavolta si è abbattuta una nuova polemica su di lui e sulla sua fidanzata Georgina. I due hanno partecipato ad una festa di compleanno della nipote dell'ex Real Madrid in un ristorante privato di famiglia dove c'erano una ventina di persone, cosa ovviamente pericolosa vista l'emergenza Coronavirus.