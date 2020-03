Pordenone-Juve Stabia 2-1: altra sconfitta esterna per le Vespe

Altra sconfitta esterna per la Juve Stabia di mister Fabio Caserta. Le vespe, reduci dalla deblace per 3-0 a Cittadella e dal 2-2 interno con il Trapani, perdono un’altra gara esterna. Questa volta ad avere la meglio é il Pordenone di Tesser alla Dacia Arena. Gara avara di emozioni quella disputata davanti a pochissimi intimi. I ritmi sono piuttosto bassi e il match si sblocca nel primo tempo solo con un colpo di testa di Gavazzi che approfitta della dormita difensiva della Juve Stabia. Il gol non scuote dal torpore i gialloblù che fanno solo il solletico al portiere avversario Di Gregorio. I padroni di casa ci provano con Bocalon ma trovano in Provedel un osso duro da affrontare. Nella ripresa la Juve Stabia alza il ritmo sostituendo Melara e Rossi con Bifulco e Canotto. I ramarri sbagliano due occasioni prima con Gavazzi e poi con Ciurria prima dell’episodio al minuto 78’ che riporta in parità il match. Canotto viene steso in area e Illuzzi assegna un penalty alle vespe: Di Mariano dal dischetto fa 1-1. Caserta inserisce Germoni per Mallamo facendo praticamente arretrare in difesa i suoi e così inizia l’assedio di casa che sfocia nel nuovo vantaggio firmato da Strizzolo di testa. Termina 2-1 per i padroni di casa che sono ormai salvi e possono sognare i play off. Continua il periodo negativo per la Juve Stabia che domenica affronterà lo Spezia senza gli squalificati Tonucci, Mallamo, Germoni ed Addae.



Caserta ha dichiarato: “La squadra é viva e il pari sarebbe stato il risultato più giusto. Peccato”



Non é dello stesso parere Tesser: “Non abbiamo mai sofferto la Juve Stabia. Vittoria meritata che ci fa guardare con ottimismo al futuro.”

di Salvatore Sorrentino