Politano si gode i giorni di riposo in Cilento, ecco dov'è stato beccato | FOTO

Qualche ora di relax nel Cilento, ad Acciaroli, per l’attaccante del Napoli, Matteo Politano. La pausa del campionato per le Nazionali è stata l’occasione propizia per spostarsi al sud di Salerno e godersi la bellezza del mare cristallino Acciaroli, nel comune di Pollica. Politano si è goduto un po’ di meritato riposo all’hotel Pineta e ha ricaricato le batterie in vista della ripresa degli allenamenti per preparare la trasferta a Cagliari. Sempre molto disponibile, si è prestato per qualche foto, firmando anche più di un autografo ai tifosi del Napoli, che l’hanno riconosciuto e fermato. Clicca su foto allegate per vedere: