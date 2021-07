Ultime calcio - Monte ingaggi e costi di gestione difficili da sopportare per i club. Maurizio Pistocchi scrive su Twitter:

"I club calcistici in grave difficoltà economica, oggi cercano nuove entrate, invece di pensare a ridurre le spese. Il Calcio dei super-ricchi, giocatori, procuratori, allenatori e dirigenti, pur di non ridimensionarsi è disposto a far fallire il Sistema".