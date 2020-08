Ultime notizie calcio mercato - Come era ampiamente prevedibile, Andrea Pirlo in conferenza stampa ha annunciato l'addio di Gonzalo Higuain, fuori dal progetto della Juventus. Al momento, come sottolineato da Calciomercato.com, sono due le strade percorribili: la risoluzione contrattuale e la Premier League, dal momento che sulle sue tracce ci sono Fulham, Aston Villa, West Ham, Newcastle. In entrambi i casi, però, va convinto il ragazzo, che non ha ancora deciso cosa fare.