Pezzotto, utenti nei guai: saranno identificati, multe di 5 mila euro

E' guerra contro la pirateria dello streaming che su tutti mette in crisi il mondo del calcio e ci sono importanti notizie in merito alla nuova mossa dell'Agcom che crea ansia per tutti quelli che sono i 'clienti' del pezzotto. Pronte salatissime multe per chi usa il pezzotto, ormai ci siamo!

Pirateria, l'Agcom identifica i clienti del pezzotto: multe in arrivo

Notizie calcio - Continua la battaglia contro il pezzotto e la pirateria streaming per salvare il calcio. Perché arrivano aggiornamenti decisivi in merito ai passi avanti che sono stati fatti in tutti questi anni, adesso c'è una novità con gli utenti che utilizzano il pezzotto che sono nei guai seri.

Oltre alla piattaforma anti-pezzotto “Privacy Shield”, l’Agcom schiera nuove misure per identificare e sanzionare i fruitori dei contenuti illegali. E' stato firmato il protocollo in collaborazione con la Guardia di Finanza e la procura di Roma, che consente la trasmissione dei dati degli utenti all’autorità giudiziaria.

In parole semplici, presto le forze dell’ordine avranno accesso a nome, cognome, indirizzo Ip e dettagli dell’abbonato illegale come il pezzotto. Ma cosa rischia, in concreto, chi usa il cosiddetto pezzotto? Le sanzioni sono veramente importanti, perché si parla che ci sarà fino a cinquemila euro di multa per chi usa il pezzotto.

Forte segnale dall'Italia contro lo streaming illegale per un giro d’affari di circa 300 milioni l’anno netti, senza alcuna perdita, oltre 800 mila euro al giorno. Ma quanti sono gli italiani che usano ancora le Iptv illegali? Stiamo parlando di oltre tre milioni e mezzo di utenti. Ma non sarà così per molto. Perché grazie alla “Piracy Shield”, sono già stati bloccati circa ventimila persone, tra database e indirizzi Ip.

La conferma questa volta arriva direttamente da l’Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo: «Oggi registriamo un passo fondamentale nella lotta alla pirateria. I dati identificativi degli utilizzatori del pezzotto saranno messi a disposizione dell’autorità giudiziaria. I pirati a cui saranno applicate in maniera automatica sanzioni fino a 5.000 euro».