Perché Emanuele Palumbo si chiama Geolier? Il vero significato legato a Secondigliano

Napoli - Geolier, nome d'arte di Emanuele Palumbo, il rapper napoletano nativo di Secondigliano che si sta giocando tutto nella finale del Festival di Sanremo sta facendo tanto discutere. Ma qual'è il vero significato del nome Geolier?

Geolier cosa significa? Il messaggio nascosto per la sua terra

Geolier significato - Geolier si gioca tutto nella finale di Sanremo per vincere il Festival della Musica italiana. In due serate su quattro il cantante di Napoli si è trovato in testa e ora sogna davvero di vincere e portare in alto la bandiera della propria città. Perché la scelta di Geolier è stata quella di andare a cantare in napoletano a Sanremo e come lui ha spesso dichiarato questo è già una vittoria.

Tantissimi i voti che sono arrivati dal televoto, ma anche da Radio e stampa per il giovane cantante che si sta confermando uno dei cantanti più in voga del momento in tutta Italia. Ma cosa significa Geolier? E' da giovane che Emanuele Palumbo ha deciso di scegliere come nome d'arte Geolier e dietro questa scelta c'è un significato nascosto motlo profondo per la sua terra.

Molti fan in queste ore di Sanremo si sono chiesto Perché Geolier si chiama così ed ecco il significato spiegato. Geolier in francese significa secondino, ma nulla a che vedere con i secondini del carcere, ma per un senso di appartenenza. In questo caso Geolier e quindi secondino sta a significare di Secondigliano, la terra natia di Emanuele Palumbo.