Pelillo...nell'uovo - Napoli mostra i muscoli, ai fiorentini restano solo i buu

Napoli Calcio - Il Napoli sette bellezze non si ferma più. Spalletti vince ancora in casa di una delle sorprese di questo inizio di campionato. La Fiorentina di Italiano ha un'altra impronta rispetto a quella di un anno fa ma il Napoli ha mostrato la sua forza. Sotto di un gol, gli uomini di Spalletti non si sono disuniti. I toscani hanno preparato bene l'incontro. Bloccato il Napoli a metà campo con marcature su Zielinski e Fabian e raddoppi sistematici su Insigne. Gli azzurri non sono riusciti a ragionare nel primo tempo perché i viola sono stati aggressivi in mezzo al campo. Qualcuno è stato anche meno brillante rispetto alle ultime uscite. Anguissa, Insigne, Zielinski e Fabian hanno risentito del lungo filone di partite giocate in pochi giorni. Il gol dei padroni di casa ha lasciato pensare che fosse la gara dello stop per i partenopei ma il pareggio di Lozano ha cambiato l'inerzia dell'incontro. Un pari non casuale perché arrivato con un lancio dalle retrovie verso il velocissimo Osimhen, steso a terra per il rigore decisivo. Gli azzurri hanno provato più volte la giocata perché Spalletti si aspettava una Fiorentina aggressiva a centrocampo, ma nello stesso tempo alta con la linea difensiva. Il Napoli ha, così, reagito dopo il gol ed ha rischiato di passare avanti nei pochi minuti rimasti prima del riposo. La ripresa è stata più equilibrata anche perché i viola non sono riusciti a ripetere il pressing a centrocampo della prima parte. Ne hanno tratto giovamento Anguissa e Fabian che sono venuti fuori nella seconda parte. Il gol del vantaggio è figlio di uno schema preparato, come confermato dal tecnico. Le gare si vincono anche sui calci da fermo. Ha deluso, invece, Elmas, che ha fallito il tris per la chiusura della gara e sbagliato vari palloni. Il macedone è sembrato confuso e impreciso. Non ancora in forma Demme, il cui ingresso si è reso necessario per il traffico in mediana dei viola. Italiano ha inserito forze fresche e Spalletti ha pensato di giocarsi la parte finale con più muscoli e meno tecnica per respingere l'assalto viola: Dentro Demme, Elmas e Politano, fuori Fabian, Lozano e Insigne. Gli azzurri hanno respinto i tentativi fiorentini e continuano a viaggiare a punteggio pieno. La sosta servirà per recuperare energie per coloro che non partiranno con le rispettive nazionali. Restano delusi i tifosi viola che tenevano molto a battere i partenopei per una rivalità diventata aspra negli ultime anni da parte dei toscani. L'amarezza per la sconfitta ha fatto superare i limiti del tifo con urla razziste nei confronti di alcuni azzurri. Vecchie storie di un paese che arretra sotto il profilo sociale e culturale... Vedremo...