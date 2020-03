Pelillo...nell'uovo - Napoli, la forza dei numeri e una gradita sorpresa...

Ultime calcio Napoli - I numeri sono dalla parte del Napoli. Il trend è, ormai, positivo. Nelle ultime nove gare sono arrivate sette vittorie, un pareggio contro il Barcellona e una sconfitta. Tre vittorie consecutive non erano mai capitate quest'anno. La svolta tattica di Gattuso, il passaggio ad un gioco più accorto, ha prodotto risultati e rilanciato il Napoli, almeno per la corsa all'Europa League. Il Lecce è stato lo scivolone preoccupante che non ha riaperto, però, alcuna crisi. Poi c'è il ritorno di coppa Italia con il vantaggio di misura da difendere in un San Paolo che si annuncia esaurito, fatte salve eventuali restrizioni sanitarie. Il Napoli ha trovato la continuità ma non è ancora quello che ha in mente Gattuso e che si aspettano i tifosi. Tuttavia, data la terribile crisi di risultati subita nella nefasta stagione azzurra, è saggio quanto opportuno dare assoluto valore ai risultati. Il Napoli di oggi non è bello ma a tratti manifesta quelle trame palla a terra che sono nelle corde di alcuni interpreti. Meno subalterna è invece l'organizzazione. Essere poco belli è un conto ed ha un valore, essere organizzati è un altro discorso, strettamente legato ai risultati. Il Napoli di Gattuso ha mostrato solo sprazzi di bel gioco ma un'organizzazione più che buona. Un Napoli che si sta ritrovando, partendo dalle vittorie e dall'organizzazione. Inevitabile anche la ripresa dei singoli. Insigne su tutti ma anche Fabian, nonostante sia penalizzato dal piede invertito. Recuperi parziali ma anche qualche gradita sorpresa. Maksimovic, su tutti, ha avuto una crescita improvvisa da quando è rientrato dall'infortunio. Lo scatto è nella testa che gli permette di essere finalmente puntuale e aggressivo come è normale che sia un difensore. Oggi l'ex granata sembra aver smarrito quel difetto piuttosto preoccupante di non accorciare con il tempismo giusto. Sarà stata la cura Gattuso, una migliore sintonia con Manolas o semplicemente la prospettiva. Se continua così il futuro è suo al centro della difesa, con Koulibaly che solo un intoppo duro da superare potrebbe ancora trattenere a Napoli. Il senegalese è un caso. L'infortunio muscolare lo blocca da due mesi ed è strano che il calciatore con il maggior valore del cartellino della squadra stia attraversando un'annata così difficile tra infortuni e scarse prestazioni.