Pelillo...nell'uovo - La nota più stonata fa sempre più rumore...

Il Napoli ha gettato via l'occasione più ghiotta degli ultimi decenni. Stavolta lo scudetto era nelle corde della squadra azzurra per una serie di motivi giustificati dai numeri. Un campionato senza una leadership vera, senza la squadra che sbaglia poco o nulla con una quota scudetto decisamente più bassa rispetto ai tornei recenti. Un campionato in cui non c'è stata la Juve al vertice e nel quale l'Inter campione ha dovuto fare a meno dell'apporto determinante di Lukaku e Hakimi, oltre all'esperienza di Antonio Conte.

Napoli Sassuolo

Napoli l'analisi della gara con il Sassuolo

Il Napoli, però, ha ormai la qualificazione in Champions in tasca. Era l'obiettivo della società, come sempre del resto. Il Napoli non ha mai dichiarato di puntare allo scudetto ai nastri di partenza. Inoltre, la squadra veniva da due annate in cui ha mancato la ricca qualificazione alla competizione europea con i conti che sono rapidamente finiti in rosso. La disfatta clamorosa di Empoli ha spinto il club a far sentire la sua presenza intorno alla squadra partecipando agli allenamenti e organizzando cene. Una vicinanza opportuna ma che non è stata condivisa da gran parte del pubblico, che sono poi i clienti dell'impresa, nella tempistica. I tifosi avrebbero voluto assistere a questa vicinanza alla squadra anche nelle settimane in cui il Napoli era in lotta per il titolo. Perché non si è avvertita questa esigenza? Una tifoseria che dovrà assorbire l'ennesima delusione, l'ennesimo anno in cui, sul più bello, la squadra ha mollato. Il Napoli per troppi anni arriva ai vertici in primavera e poi cade in maniera spesso clamorosa. Si va dalla sconfitta interna dell'era Cavani contro l'Udinese senza obiettivi e priva dei bomber Di Natale e Quagliarella, alla sconfitta casalinga contro i Viola di alcune giornate fa. Nel mezzo tante altre cadute sul più bello.

Quest'anno, però, rispetto agli altri il livello del campionato è stato più basso e il Napoli davvero poteva far suo il sogno. Il punto è che esiste ormai una nota stonata che fa gran rumore. Lo scudetto, che a Napoli manca dal 1990, ben 22 anni, sembra essere solo il sogno dei tifosi veri, distinti dagli spettatori. Anzi, i tifosi già delusi si sono dovuti sentire chiamare frustrati ed è stato dato a loro anche un elenco di presunti colpevoli: il datore di lavoro, le mogli, le amanti... Delusi e attaccati per l'ennesima volta. Sembra quasi si voglia approfittare del fatto che l'impresa calcio sia l'unica realtà aziendale al mondo ad avere clienti certi al punto da potersi permettere anche di attaccarli senza rischiare conseguenze di interesse imprenditoriale. Insomma, a Napoli non si va verso la stessa direzione, non c'è unità di intenti nemmeno quando gli eventi porgono sul piatto d'argento l'occasione giusta. Alla gente che ci rimette tempo e denaro si dice: "Se vinco lo scudetto cosa me ne viene". Bene, e ai tifosi, finire secondi o terzi invece di quinti cosa viene? Se in un campionato la squadra vince 20 gare invece di 25 cosa cambia in termini di intrattenimento? La partecipazione al girone di Champions? Se si è fortunati capita una sola gara di cartello che nel proprio stadio diventa accessibile a poche persone, dati i prezzi imposti dal mercato. Già, perché è tutto un mercato questo calcio moderno. In quanto tale, però, bisogna accettare tutte le sfaccettature del mercato comprese le reazioni dei tifosi-clienti.

Se il calcio è regolato dal mercato allora anche il cliente tifoso ha tutto il diritto di scegliere in base a questi criteri ossia quale evento seguire, in che modo seguirlo, e manifestare (rispettosamente) la propria insoddisfazione dopo aver assistito ad un intrattenimento che ha percepito deludente. Piaccia o no, il cliente tifoso desidera vedere che tutte le componenti facciano il massimo possibile per ottenere l'obiettivo più alto. Sono le regole del mercato attuale, i tifosi sono clienti che chiedono soddisfazione. Il Napoli, invece, sembra proporre ai suoi clienti sempre lo stesso film, dall'esito già chiaro e conosciuto sin dall'inizio. Non si ha più la percezione che a qualcosa di diverso si possa assistere e si finisce con cercare di dare sempre la responsabilità al regista o inveire sui clienti stessi. Ma quale colpa avrebbero costoro? Intanto ecco la partecipazione in Champions, l'Europa League non va bene anche se sarebbe un trofeo più facile da alzare per un club non di prima fascia come il Napoli. C'è un tempo, però, per tutte le serie cinematografiche... Anche il successo del film di Natale trovò il suo epilogo... Vedremo...