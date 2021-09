Ultime calcio - Kely Nascimento, figlia del grande Pelé, tranquillizza tutti i tifosi in merito alle condizioni del padre, nuovamente in terapia intensiva dopo le buone notizie dei giorni scorsi:

"Questa foto è stata scattata pochi minuti fa. Si sta riprendendo bene ed è tutto nella norma. Per un uomo della sua età, dopo questo tipo di operazione, a volte ci sono due passi in avanti e uno indietro. Ieri era stanco ed ha fatto un piccolo passo indietro, oggi ne ha fatti due in avanti”.