Pedullà: "Napoli, Conceicao idea forte ma niente firme: offerto biennale da 2,5 milioni. Spalletti e Inzaghi le alternative"

Ultime notizie Napoli. Nuovo allenatore Napoli, inizia il walzer di panchine e impazza il toto-nomi. Il giornalista Alfredo Pedullà scrive su Twitter: "Juve: Pirlo non è sicuro di restare. Allegri c’è, con il sacrificio di Paratici. Napoli: Conceicao idea forte ma ancora niente firme, resistono Spalletti e Inzaghi (che incontrerà Lotito). La Fiorentina non decide, vuole l’ultima risposta di Gattuso".

Conceicao-Napoli

Questo scrive Pedullà sul suo sito ufficiale: "Aggiornamento sul Napoli: Sergio Conceicao è un nome forte, lanciato per la prima volta sabato scorso dai media portoghesi. Il Porto sta provando in ogni modo a convincerlo, ma lui vuole fare una nuova esperienza. I discorsi col Napoli sono avanzati (biennale da 2,5 a stagione) ma non ancora definiti. E così vanno tenute aperte le piste Simone Inzaghi (che mercoledì incontrerà Lotito, addio possibile) e Luciano Spalletti, in rigoroso ordine alfabetico".

Nel corso di "Ne parliamo il lunedì", su Canale 8, il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà ha detto la sua sul nuovo allenatore del Napoli: "Da informazioni verificate, Allegri non può permettersi un terzo anno sabbatico. Al di là della mancata Champions League e al di là del Real Madrid, Allegri chiederebbe delle garanzie. E' complicato immaginarsi un arrivo di Allegri al Napoli se molti giocatori dovranno andare via per motivi di bilancio. Conceicao-Napoli, la notizia è vera, ma io punterei su Spalletti per dare un senso alla progettualità tattica del club".