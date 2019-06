UFFICIALE - Pecchia è il nuovo allenatore della Juventus Under 23

Calciomercato Juve - Fabio Pecchia è il nuovo allenatore della Juventus Under 23. L'ex di Rafa Benitez alla Ssc Napoli ritorna in Italia. Ecco il comunicato ufficiale del club bianconero

Mercato Juve, Fabio Pecchia è il nuovo allenatore Under 23

Fabio Pecchia firma con la Juventus Under 23

Mercato Juve - La Juventus Under 23 ha un nuovo allenatore, che si chiama Fabio Pecchia. Si tratta di un ritorno a Torino, per lui, che ha militato nella Juventus nella stagione 1997/98, segnando anche in quella stagione una importante rete contro l'Empoli. Al termine di una lunga carriera da calciatore (è stato un ottimo centrocampista che ha militato in numerose squadre italiane, oltre alla Juve: Napoli, Sampdoria, Torino, Bologna, Siena, Ascoli fra queste), Pecchia ha acquisito dalla stagione 2009/2010 una notevole esperienza in panchina. Ha infatti allenato Foggia, Gubbio, Latina, e come vice Napoli, Real Madrid e Newcastle United, per poi dirigere per due stagioni (2016/18) il Verona (promozione dalla B alla A nel 2016/17) e infine, nell’annata appena conclusa, vivere un’esperienza in Giappone, con l’Avispa Fukuoka.

Calcio Napoli mercato - Fabio Pecchia, ex calciatore e vice allenatore del Napoli, proprio in queste ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle Universiadi che si terranno in città. Ecco quanto riportato dal sito della FIGC. "Mi sarebbe piaciuto tantissimo partecipare alle Universiadi: penso sia una magnifica opportunità per incontrarsi e confrontarsi con atleti di tutto il mondo. Io in quel periodo ero con l’Under 21 e così non le ho mai giocate. Vanno vissute con curiosità ed emozione. E’ un passaggio importante anche per la crescita del giocatore, appunto un confronto con atleti di tutto il mondo. E poi Arrigoni è un tecnico di grande esperienza, che può riuscire a fare delle belle cose"