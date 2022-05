Paura per Massimo Ranieri: caduta dal palco durante uno spettacolo, è ricoverato al Cardarelli

Napoli Calcio - Paura per Massimo Ranieri: lo storico cantante napoletano è stato vittima di un incidente durante un'esibizione. Più precisamente il 71enne è caduto dal palco durante uno spettacolo al teatro Diana. L'artista è stato portato in ambulanza all'ospedale Cardarelli dove è stato ricoverato per ulteriori accertamenti: nulla di grave per fortuna, ma il cantante ha riportato comunque un trauma toracico che andrà monitorato nelle prossime ore. Seguiranno ulteriori aggiornamenti ma dovrebbero essere scongiurare conseguenze ben peggori.Â