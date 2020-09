Il Parma, primo avversario del Napoli in Campionato, ha battuto 1-0 il Genoa nell'amichevole giocata quest'oggi nel centro di allenamento di Collecchio. Per i ducali a segno l'attaccante ex Inter Karamoh a dieci minuti dalla fine, sinistro dopo un'azione insistita di Cornelius. Da segnalare che entrambe le squadre hanno colpito un palo, Kurtic per il Parma e Ghiglione per il Genoa.