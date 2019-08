Juventus e Parma apriranno alle 18 allo stadio Tardini la nuova stagione di Serie A. Sarri non sarà in panchina perchè bloccato dalla sua polmonite ma ha communicato la formazione al suo vice Martusciello che siederà in panchina.

La formazione ufficiale della Juventus

(4-3-3) - Szczesny, Alex Sandro, Chiellini, Bonucci, De Sciglio; Khedira, Pjanic, Matuidi, Ronaldo, Higuain, Douglas Costa.